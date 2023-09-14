Вашингтон, 14 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Американская прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, за незаконное приобретение оружия, сообщила 14 сентября телекомпания NBC, ссылаясь на судебные документы.

Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Хантер Байден

Всего Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов.

В частности, два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году он солгал при покупке револьвера Colt Cobra о том, что не принимает наркотики. Третий пункт утверждает, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее сына президента США обвинили в двух эпизодах с «умышленной неуплатой налогов», в 2017 и 2018 годах, — он не заплатил более $100 тыс., что грозило ему тюремным сроком в 12 месяцев по каждому из пунктов обвинений.

26 июля телеканал CNN сообщил, что Байден-младший якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.

Позднее в США опубликовали меморандум о банковских документах, в котором указано, что семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе из России, Казахстана и Украины.

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. При этом Байден-старший опроверг информацию о своём участии в бизнесе сына.