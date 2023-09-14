Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном владении оружием
NBC: Хантеру Байдену предъявили обвинения, ему грозит штраф и 25 лет тюрьмы
Вашингтон, 14 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Американская прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, за незаконное приобретение оружия, сообщила 14 сентября телекомпания NBC, ссылаясь на судебные документы.
Всего Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов.
В частности, два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году он солгал при покупке револьвера Colt Cobra о том, что не принимает наркотики. Третий пункт утверждает, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.
Как передавало ИА Регнум, ранее сына президента США обвинили в двух эпизодах с «умышленной неуплатой налогов», в 2017 и 2018 годах, — он не заплатил более $100 тыс., что грозило ему тюремным сроком в 12 месяцев по каждому из пунктов обвинений.
26 июля телеканал CNN сообщил, что Байден-младший якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.
Позднее в США опубликовали меморандум о банковских документах, в котором указано, что семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе из России, Казахстана и Украины.
Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. При этом Байден-старший опроверг информацию о своём участии в бизнесе сына.