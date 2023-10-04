Берлин, 5 октября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Германия рассчитывает в ближайшее время передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты экспорта зерна. Об этом в среду, 4 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Boevaya mashina IRIS-T SLM

По информации источника, Берлин передаст Киеву одну систему ПВО IRIS-T и более десяти зенитных самоходных установок Gepard. Вооружение прибудет на Украину до конца текущего года, чтобы обеспечить безопасность направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны грузов.

В конце сентября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также сообщала, что Германия до наступления зимы поставит на Украину системы ПВО IRIS-T. Кроме того, она призвала создать над критически важной инфраструктурой Украины оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны.