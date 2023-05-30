Братислава, 30 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Принятие Евросоюзом в очередной раз отрицательного решения по статусу Грузии в качестве кандидата на вступление в ЕС станет большой ошибкой. Так прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ситуацию со вступлением страны в Евросоюз.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

«Если до конца года Грузия не получит этот статус, это будет очень большой ошибкой», — заявил грузинский премьер на конференции по безопасности Globsec в Братиславе, трансляция которой шла на YouTube.

Как отметил Гарибашвили, по отношению к Грузии ЕС допускает несправедливость, отказывая в предоставлении статуса кандидата. Страна уже на протяжении нескольких лет готовится стать членом ЕС, наряду с Украиной и Молдавией. Однако летом 2022 года статус кандидатов на вступление в сообщество Украине и Молдавии предоставили, а Грузии отказали. Между тем, по словам премьера, в Брюсселе не смогли объяснить причины отказа, лишь подчеркнув, что на Украине идёт вооруженный конфликт.

«Мы тоже воевали в 2008 году, 20% до сих пор оккупированы, так где же разница?» — заметил грузинский премьер.

В марте 2023 года Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии делают всё, для того чтобы страна получила статус кандидата в члены Европейского союза. Как считает политик, его страна заслуживает статуса кандидата, а тех, кто саботирует это стремление, назвал деструктивными и анархитскими силами.

Грузия подала официальную заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС в марте прошлого года, однако до сих пор не получила его, так как в Евросоюзе поставили ряд условий для получения такого статуса.

Летом 2022 года Ираклий Гарибашвили заявил, что статус Грузии как кандидата на вступление в Европейский союз имеет лишь символическое значение. Он даст стране всего лишь право на соглашение об ассоциации, безвизовый режим и свободную торговлю.