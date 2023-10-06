Москва, 6 октября, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России, сообщили 6 октября в Министерстве обороны РФ.

«Шестого октября около 19 часов (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны информировало об отражённых атаках дронов в Белгородской области приблизительно в 22:00 мск и в 23:00 мск 5 октября. Кроме того, о шести уничтоженных украинских беспилотниках в регионе написал его губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы области, их обезвредили ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших нет. При этом информация о последствиях на местах падения фрагментов БПЛА уточняется.