Москва, 6 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Панда, которая 30 августа родилась в Московском зоопарке, 6 октября открыла глаза, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своём Telegram-канале.

Московский зоопарк

«Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после её рождения», — сообщила Акулова.

Под опубликованным видео, на котором детёныш находится в большой корзине, Акулова сообщила, что панда реагирует на свет, но пока не видит, зрение к ней придёт приблизительно в возрасте двух месяцев — ближе к концу октября.

Панда весит два килограмма 134 грамма, уточнила Акулова.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 30 сентября сообщил, что в Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды.

Будущих родителей панды Жуи и Диндина в Москву привезли в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Панда — национальный символ Китая.

Когда животные подросли и были готовы к спариванию, их познакомили. Встреча произошла весной этого года, 30 сентября родился детёныш, а 24 сентября зоологи установили, что это самка. На тот момент она весила один килограмм 288 граммов.