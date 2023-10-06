Москва, 6 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Предложение депутатов о запрете трудовым мигрантам работать в школах, такси и медучреждениях вряд ли поддержат в Госдуме, потому что неквалифицированных иностранных специалистов в такие чувствительные сферы и сейчас не берут. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Ранее группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Как отметили авторы инициативы, документ запрещает мигрантам работать «в чувствительных социальных сферах», в которых «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы».

По мнению Гращенкова, само предложение вызывает вопросы и не кажется необходимым в данное время.

«То есть здесь, наверное, депутаты не совсем правильно сформулировали проблему и обоснование. Потому что неквалифицированных мигрантов и так не берут на работу в больницы и школы. И, например, если иностранный гражданин получил соответствующее образование в сфере медицины, то почему ему нужно отказывать. Фельдшеры нужны, у нас нет переизбытка таких специалистов», — отметил Гращенков.

Поэтому эксперт усомнился, что такое предложение могут поддержать в Государственной думе. Кроме того, по его словам, в России сейчас нет переизбытка кадров в названных депутатами сферах, а потому иностранные граждане, которые получили необходимое образование, могут восполнить кадровый резерв.

«Предложение идёт вразрез с ситуацией в реальности, где нам сейчас требуется помощь кадров. И, возможно, даже наоборот нужно привлекать ещё мигрантов в определённые сферы, где есть дефицит специалистов. Есть ощущение, что эта инициатива создана больше для хайпа, чем для реального применения», — поделился политолог.

Он добавил, что в ситуации с такси немного иная ситуация, и там действительно можно выявить некоторую закономерность с числом дорожных происшествий и мигрантов за рулём. Однако для того, чтобы начать работать в этой сфере приезжим также нужно пройти комиссии и получить соответствующее разрешение.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов счёл инициативу депутатов излишней, поскольку согласно действующему Федеральному закону №114 «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию» правительство ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранной рабочей силы в разные сферы.

«Количество привлекаемых к работе мигрантов в той или иной сфере определяется ежегодным постановлением правительства. И ещё в 2008 году правительство установило нулевую квоту для работы в аптеках мигрантов. То есть предложение депутатов уже в некоторой степени осуществили. И в отдельных отраслях действует запрет на трудоустройство иностранных граждан», — отметил Сафонов.

При этом председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков счёл инициативу депутатов правильной и нужной, по крайней мере в сфере такси.

«Сегодня в такси занято 50 процентов мигрантов. И нужно на всём транспорте запретить работать мигрантам, не только в такси. Полумеры тут не нужны. Потому что сейчас высоки риски. Вся преступность и основная часть ДТП по статистике МВД приходится на мигрантов», — рассказал Попков.

Он отметил, что многие агрегаторы такси предпочитают сотрудничать с мигрантами из-за выгоды, поскольку жители ближнего зарубежья соглашаются на более низкие зарплаты, нежели российские граждане. Поэтому сокращение числа мигрантов в сервисах такси, по мнению Попкова, неизбежно приведёт к ещё большему росту цен на услуги перевозчика. Эксперт поделился, что уже сейчас агрегаторы такси забирают себе 40% от стоимости поездки. По его мнению, если бы этот процент снизился хотя бы в четыре раза, то граждане России более активно шли бы работать в сферу такси.

12 сентября президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в России и не допустить появления гетто. Он добавил, что экономика России нуждается в мигрантах, но большой их приток может не потребоваться, если будут внедряться новые технологии.

Как передавало ИА Регнум, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России может быть порядка десяти тысяч детей мигрантов, которые совсем не знают русский язык до школы, поэтому для них необходимы специальные дошкольные обучающие языку центры.