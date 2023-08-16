Москва, 16 августа, 2023, 18:29 — ИА Регнум. В стране может быть порядка десяти тысяч детей мигрантов, которые совсем не знают русский язык до школы, поэтому для них необходимы специальные дошкольные обучающие языку центры. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Максим Кимерлинг/ТАСС

Ранее глава СПЧ заявил, что детей мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо. По мнению Фадеева, указанные центры должны обучать детей мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ допустил, что такие центры можно открыть уже в сентябре 2024 года.

По словам Фадеева, в разных регионах России сейчас проживает огромное число детей мигрантов, возраст которых подходит к школьному, но они ограничены в знаниях русского как неродного языка.

«По моим данным, речь идёт о десятках тысяч детей в разных регионах России. И мы должны дать им возможность нормально учиться в школе», — поделился Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что дошкольные центры для детей иностранцев будут помогать изучать язык и культуру России, чтобы впоследствии школьники могли быстрее интегрироваться в новую среду. По мнению Фадеева, нужны именно доучебные центры, чтобы не создавать в школе отдельные классы для иностранных детей.

«Не считаю правильным изолировать в специальных классах детей мигрантов. Поскольку задача интегрировать детей из других стран, наоборот, было бы правильно, если бы они были в российской интернациональной среде. Тогда бы они быстрее интегрировались, но без знаний русского языка это сделать сложно», — рассказал глава СПЧ.

При этом Фадеев отметил, что подобных проблем — с недостаточным знанием русского языка при поступлении в школу — нет у детей, представляющих определённые этнические группы, например Бурятию или Башкортостан. Он согласился, что общение на языке народности накладывает некоторые особенности на ребёнка и его знания, но массовых и широко распространённых трудностей с этим не отмечается. По крайней мере пока, по словам Фадеева, никто на это не жаловался.

В июне 2023 года глава СПЧ предложил сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отметил Фадеев.

3 июля в пресс-службе Министерства просвещения России сообщили, что словари русского языка будут издавать в электронном виде. При этом происходить это должно не реже одного раза в пять лет. Уже утверждён порядок формирования списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. Правила вступают в силу 1 сентября 2024 года.