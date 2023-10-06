Мелитополь, 6 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские военные успешно продвинулись в зоне СВО, заняв за минувшую неделю более выгодные рубежи в районах сёл Работино и Вербовое, сообщили 6 октября в пресс-службе Минобороны.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На запорожском направлении активными действиями подразделений российских войск заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также назвали потери ВСУ за неделю на запорожском направлении — свыше 320 украинских военных были убиты или ранены. Российские военные также уничтожили 25 орудий полевой артиллерии, 14 боевых бронемашин и 20 автомобилей.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тяжёлых боях на ореховском направлении. По словам Рогова, в ночь на 6 октября ВСУ пошли на прорыв между Работино и посёлком Копани, но для украинской стороны это кончилось большими потерями в живой силе и технике.

Минобороны 5 октября сообщило, что за сутки ВСУ потеряли более 35 военных. Российские военные 4 октября атаковали позиции украинских военных в районе Работино.