Москва, 5 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. На донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях украинская армия потеряла за сутки 370 военных, сообщили 5 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на донецком направлении ВСУ потеряли до 210 военных, на южнодонецком — 80, на запорожском — 35 и на херсонском — 45 военных.

На донецком направлении российские военные отразили две атаки ВСУ.

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