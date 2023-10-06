Мелитополь, 6 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. С вечера 5 октября на ореховском направлении идут тяжёлые бои, российские военные отразили три попытки атаки украинской армии. Об этом 6 октября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС Боевая работа 122-миллиметровой гаубицы «Д-30» ВС России

Рогов уточнил, что осуществлённая противником в ночь на 6 октября попытка прорыва между Работино и Копани закончилась уничтожением военной техники и живой силы ВСУ, а украинскую пехоту рассеяли артиллерийским огнём.

«Всего со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск. Продолжаются тяжёлые бои», — написал он.

Председатель движения отметил, что утром киевские войска снова предприняли попытку наступления, в результате чего нескольких военных ВСУ ликвидировали, часть сдалась в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября Рогов рассказал, что украинские военные на фоне неудачного контрнаступления ВСУ начали добровольно сдаваться в плен. По его словам, это особенно активно происходит на ореховском направлении в Запорожской области.

Глава общественного движения 28 сентября рассказал, что российские войска улучшили свои позиции у Вербового на ореховском направлении. Он уточнил, что также на этом участке фронта артиллерия нанесла удары по киевским войскам.