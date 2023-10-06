Москва, 6 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Отношения России и Узбекистана динамично развиваются по всем направлениям. Об этом 6 октября заявил Владимир Путин в ходе переговоров со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

РИА Новости Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Наши отношения развиваются весьма успешно. Мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических. В таком направлении и действуем», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил Мирзиёева за личное участие в развитии связей между двумя странами и отметил хорошую динамику по всем направлениям.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября в Кремле начались переговоры Путина с Мирзиёевым. Президент Узбекистана прибыл в Россию с официальным визитом. Лидеры двух государств тепло поприветствовали друг друга, пожали руки и обнялись.

Позднее в этот же день глава Узбекистана в ходе переговоров отметил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена. Он добавил, что Россия и Узбекистан достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.