Москва, 6 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Тушкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена, заявил 6 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«У нас серьёзные намерения в кооперации с Россией, потому что в это сложное время нам надо кооперироваться», — сказал он.

Мирзиёев добавил, что в настоящее время между двумя странами развиваются все направления сотрудничества.

Двусторонние отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, добавил глава Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября президент России Владимир Путин назвал кооперацию по линии регионов важным компонентом партнёрства между Россией и Узбекистаном.

Российский лидер подчеркнул, что субъекты Российской Федерации и области Узбекистана заключают соглашения о сотрудничестве, поддерживают активный делегационный обмен, регулярно проводят соответствующие выставки и презентации.