Москва, 6 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Начались переговоры Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщили 6 октября в Кремле.

Глава Узбекистана прибыл в Россию с официальным визитом. Перед началом встречи лидеры тепло поприветствовали друг друга, пожали руки и обнялись.

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Президент Узбекистана 6 октября встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Мирзиёев заявил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена. Глава государства отметил, что отношения с Россией достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Президент России 4 октября назвал кооперацию по линии регионов важным компонентом партнёрства между Россией и Узбекистаном.

В августе лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.