Москва, 6 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Совет Государственной думы обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил 6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что ситуация в мире изменилась, когда Вашингтон и Брюссель развязали войну против Москвы.

Спикер Госдумы также связал обсуждение этой темы с успешным испытанием крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».

Впервые о появлении «Буревестника» сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. Российские военные отмечали, что эта ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент 5 октября заявил, что Россия провела успешные испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник» и практически завершила работу над «Сарматами». Путин добавил, что в скором времени они встанут на боевое дежурство. В этой связи глава государства напомнил, что США, как и Россия, подписали акт об их запрете, но, в отличие от Кремля, Белый дом документ не ратифицировал.

Во время выступления на сессии клуба «Валдай» Путин напомнил, что в российской военной доктрине существуют две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая — ответ на удар по территории страны, вторая — если под угрозой оказывается сама государственность.

В августе глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что политика российской стороны в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер.