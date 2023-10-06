Пекин, 6 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Исполнение запрещённого элемента на турнире «Шанхай Профи» в Китае не помешало французскому фигуристу Адаму Сяо Хим Фа одержать победу.

Global Look Press/Angelika Warmuth/dpa Фигурист Адаму Сяо Хим Фа

Сальто чемпион Европы нынешнего года исполнил в произвольной программе, за что получил два штрафных балла. Несмотря на это, спортсмен опередил ближайшего соперника, корейца Чха Джун Хвана, почти на 28 баллов, набрав по итогам соревнований 282,80 балла за две программы.

Прыжки вокруг горизонтальной оси запрещены правилами фигурного катания из-за повышенной травмоопасности. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) запретила этот элемент в 1976 году. Однако в редких случаях фигуристы выполняют сальто, даже несмотря на существующий запрет.

Как сообщало ИА Регнум, руководство МОК инициировало решение о запрете на участие российских и белорусских атлетов и команд в международных играх. Россиян рекомендовали выборочно допускать до участия только в качестве нейтральных спортсменов.

Замминистра спорта Алексей Морозов 6 сентября заявил, что отечественным спортсменам дали допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39. Он подчеркнул, что в большинстве видов спорта российские команды не получили допуска и не смогут участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 ударом по самой идее олимпийского спорта. Как заявил министр спорта Олег Матыцин, на Игры в столицу Франции смогут поехать максимум 180 российских спортсменов.