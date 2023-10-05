Луганск, 5 октября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Украинская армия на донецком направлении на время потеряла управление из-за проблем со связью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко 5 октября в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

«При штурмовых действиях на участке Андреевка — Клещеевка со стороны украинских боевиков у манёвренных групп наблюдались нескоординированные действия, которые возникают, как правило, при потере связи», — сообщил Марочко.

По его данным, украинские военные примерно час действовали хаотично, а затем отступили, неся большие потери.

Эксперт предположил, что эти проблемы у ВСУ могли возникнуть как в результате действий российских войск радиоэлектронной борьбы, так из-за проблем на пункте управления ВФУ.

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