Москва, 5 октября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Третий Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), который в этом году проходит период с 3 по 7 октября, в День учителя объединил на своей площадке около 3000 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов России. Форум проводится Министерством просвещения России по поручению президента Владимира Путина.

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День учителя на ФКР начался с торжественного поздравления победителя и призёров педагогического конкурса «Учитель года России».

«Сегодня особенные день Большой учительской недели, когда мы с вами выбираем лучших. В 34-й раз конкурс «Учитель года России» проходит в нашей стране. И очень приятно, что все регионы откликнулись», — сказала заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, обращаясь к финалистам конкурса.

Также с речью выступил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил важность профессии педагога и учителя и выразил благодарность.

Победителем конкурса стал преподаватель русского языка и литературы школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский. Также благодарственные письма президента России Владимира Путина получили 23 амбассадора ФКР. Их вручил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Кроме того, в рамках Форума классных руководителей впервые состоялся конкурс для учителей начальных классов. Сергей Кравцов объявил имена тридцати финалистов конкурса «Первый учитель», а победителем стала Ольга Грумина, педагог гимназии №104 из Екатеринбурга.

В следующем году в период с 1 по 7 марта в соответствии с указом президента России состоится Всемирный фестиваль молодёжи, в котором примут участие 20 тысяч человек, в том числе порядка 10 тысяч иностранцев.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября в России свой профессиональный праздник отметили учителя. В российской сфере образования на всех уровнях задействовано более 2,3 миллиона педагогов. Учитывая, что население России в этом году составляет около 146,4 миллиона человек, получается, что на каждого из 63 россиян приходится один учитель.

2023 год по решению президента России Владимира Путина был объявлен годом педагога и наставника. Миссия года — признание особого статуса педагогических работников, вкладывающих знания и душу в подрастающее поколение.