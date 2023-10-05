Москва, 5 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечают учителя. В российской сфере образования от детсада до вуза задействовано более 2,3 миллиона педагогов. Учитывая, что население России в 2023 году составляет около 146,4 миллиона человек, получается, что на каждого из 63 россиян приходится один учитель.

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В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника — в честь российских учителей, вкладывающих в подрастающее поколение не только знания, но и душу. Многочисленные мероприятия по всей стране направлены на повышение престижа профессии учителя — и это одна из ключевых задач национального проекта «Образование», реализуемого по решению президента Владимира Путина.

Большая учительская неделя в этом году проходит с 1 по 9 октября. 30 сентября были названы финалисты «Учителя года России — 2023» — самого масштабного профессионального конкурса страны в сфере образования. Победителя объявят и наградят в Государственном Кремлевском дворце сегодня, 5 октября.

Все конкурсные испытания проходили в Московской области, где живет и работает победитель конкурса «Учитель года России» прошлого года, учитель истории Дмитрий Лутовинов. Педагогический стаж Дмитрия — 10 лет. Свою миссию педагога он обозначил так: «Нести свет знаний, рассеивать тьму невежества, личным примером прививать человечность, тягу к наукам и искусствам».

АНО «Национальные приоритеты» Дмитрий Лутовинов, победитель конкурса «Учитель года — 2022»

«Лучшие учителя — всегда новаторы. Чтобы ребята выходили с твоего урока воодушевленными, с новыми знаниями и эмоциями, важно самому постоянно быть в поиске современных методик и знаний, расти профессионально. Конкурс «Учитель года России» выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяется и педагогам в новых регионах России. Учитель-логопед с 23-летним стажем Татьяна Косова работает в учреждении «Ясли-сад № 27 комбинированного типа города Макеевки» в Донецке. В 2023 году она стала победителем республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики» в номинации «Логопед года». Коллеги и родители детей характеризуют Косову как человека, который вкладывает в малышей частичку своего сердца, внимания и заботы. При этом она активно делится опытом и знаниями не только с земляками, но и с другими педагогами по всей стране.

Кроме того, в рамках Большой учительской недели прошёл Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России». «Директора школ несут на своих плечах огромную ответственность за формирование педагогического коллектива, за создание комфортной атмосферы внутри образовательной организации. В этом году на конкурс «Директор года России» было подано более 1 тысячи заявок, что говорит об интересе со стороны управленцев к состязанию», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Директор МАОУ Школа информационных технологий №26 г. Липецка Алексей Хорошилов в прямом эфире ТРК «Липецкое время» рассказал о своих впечатлениях от участия в конкурсе «Директор года — 2022», в котором дошёл до статуса призера. «Конкурс дает возможность остановиться, повернуться назад и систематизировать весь тот опыт, который есть, отсеять то, что не сработало, и понять, что работает лучше», — отметил он.

Одним из самых зрелищных событий Большой учительской недели станет шоу «Классная тема». Семь учителей, которые станут лидерами народного голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия», где проведут необычный и запоминающийся урок.

«В Год педагога и наставника мы продолжаем проект «Классная тема!», который полюбили миллионы телезрителей из разных регионов. Такой большой интерес к проекту объяснить легко: люди видят ярких и талантливых учителей, настоящих профессионалов своего дела, сумевших выйти за рамки привычного урока в школьном классе и стать проводниками знаний для огромной аудитории», — говорит министр просвещения Сергей Кравцов.

ИА REGNUM Учитель

А для школьников, которые только планируют стать педагогами, а также для всех тех, кто хочет получить дополнительное образование в этом направлении, создан портал будьучителем.рф, где собрано более 170 учебных заведений со всей страны. Из них 34 вуза — профильно педагогические, в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения.

В Год педагога и наставника наблюдается рекордно высокий интерес абитуриентов к педагогическому образованию. В педагогические вузы, подведомственные Минпросвещения России, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Конкурс на бюджетные места по педагогическим специальностям в среднем составил почти 12 человек на место. По предварительным данным Минобрнауки России, во все вузы страны на педагогические специальности было подано 725 тысяч заявлений.

Как сообщало ИА Регнум, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника по решению президента России Владимира Путина. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Благодаря нацпроекту «Образование» педагоги по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе профильных вузов педагогических технопарков «Кванториум».