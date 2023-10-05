Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с Японией, если она выступит с такой инициативой, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

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Он напомнил, что именно японская сторона ввела антироссийские санкции, а не наоборот, поэтому дипломатические предложения не должны исходить от России.

«Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила инициативу, — это всегда неплохо», — заявил глава государства на пленарной сессии Валдайского клуба.

Путин подчеркнул, что Москва готова к такому развитию событий, так как никогда не закрывала дверей для диалога.

Как сообщало ИА Регнум, Япония использует в отношении России экономические рычаги давления: 28 июля она запретила экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 л и других разнообразных товаров из совершенно разных областей. Японский министр экономики Ясутоси Нисимура заявил, что ограничения вводятся с целью нарушить укрепление российского промышленного сектора, а правительство Японии приложит усилия для полноценной реализации экспортных запретов, координируя действия с мировым сообществом.

После этого в Госдуме заявили о растущей зависимости Японии от США. Как отметил член комитета по международным делам Дмитрий Белик, за претензиями Токио явно скрывается желание Соединённых Штатов расширить присутствие в Японии. Подобные действия могут косвенно послужить оправданием стремления Японии тесно сотрудничать с американцами в сфере национальной безопасности, посчитал парламентарий.

В сентябре глава МИД Японии Ёко Камикава заявила о неизменности позиции Японии по отношению к мирному договору с Россией и о решении территориальной проблемы в отношении «северных территорий», которыми Токио называет острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об этом, заявляла, что Россия будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела любые протесты Японии по теме Курильских островов.