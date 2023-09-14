Токио, 14 сентября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Позиция Японии в отношении России о решении территориальной проблемы в отношении «северных территорий», так в Японии называют Хабомаи, Итуруп, Кунашир, Шикотан, и заключения мирного договора остаётся неизменной. Об этом заявила на своей первой пресс-конференции новая глава МИД Японии Ёко Камикава.

Юрий Смитюк/ТАСС

«В отношении северных территорий мы твердо придерживаемся направления решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — заявила глава японского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела любые «протесты» Японии, связанные с принадлежностью Курильских островов. Она подчеркнула, что Южные Курилы — неотъемлемая часть России по итогам Второй мировой войны.

Дипломат добавила, что администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды следует «прекратить реваншистскую риторику» и перестать молчаливо потворствовать демонстрациям ультраправых националистов у стен диппредставительства РФ в контексте предстоящей годовщины вступления СССР в боевые действия против милитаристской Японии 9 августа 1945 года.

После разгрома немецко-фашистских войск в мае 1945 года война продолжилась на Дальнем Востоке. О решении правительства Японии о безоговорочной капитуляции объявили 15 августа, однако некоторые подразделения противника продолжали оказывать сопротивление до 3 сентября 1945 года. За 23 дня боёв японцы потеряли 84 тысячи солдат и офицеров, 640 тысяч попали в плен.

Маршал Александр Василевский 3 сентября доложил Иосифу Сталину о завершении японской кампании. При этом подписание договора о капитуляции произошло днём ранее, 2 сентября, на борту линкора ВС США «Миссури» в Токийском заливе.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил ИА Регнум, что Россия всегда мешала претендентам на мировое господство, поэтому Япония, не расставшаяся с мечтой заправлять если не всем миром, то хотя бы Азией, и считает её главной угрозой. Что касается Курильских островов — это для Японии давняя больная тема. Их российская принадлежность стала постоянным напоминанием о поражении, которое потерпела Япония во Второй мировой войне.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября. Теперь он называется не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что после подписания президентом России закона о праздновании Дня Победы над Японией и окончании Второй мировой войны со стороны Токио были протесты, но в Японии должны понимать, что речь идёт об истории России.