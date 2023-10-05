Москва, 5 октября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Нынешние власти Европейского союза не испытывают иллюзий по поводу Украины и уровня коррумпированности её властей, однако расширение ЕС носит политический, а не экономический характер, и поэтому Киев надеется, что ему всё равно удастся выторговать себе членский билет Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 октября заявил Иван Лошкарёв, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО.

Ранее бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал, что Украина насквозь коррумпирована, а поэтому неспособна в ближайшем будущем стать частью Европейского союза.

«Я уверен, что и нынешние руководители ЕС не испытывают иллюзий по поводу Украины, — сказал Лошкарёв. — Они достаточно хорошо информированы, поскольку внутри Украины есть институции, которые собирают всю информацию для западных органов власти. Всякие антикоррупционные бюро имплантированы в государственный механизм Украины и обеспечивают данными внешних партнёров. Так что власти ЕС достаточно осведомлены о масштабах украинской коррупции, которые, кстати, серьёзно выросли в ходе боевых действий».

Однако, как пояснил политолог, расчёт украинских властей простой и понятный — Киев надеется сыграть на расхождениях между официальной и фактической позицией Евросоюза и продавить своё присоединение к ЕС. Может быть, на каких-то особых условиях — например, что некоторые условия Лиссабонского договора не сразу заработают в отношении Украины.

Лошкарёв уверен, что экономически Украина в её нынешнем положении Европейскому союзу не нужна. Это потребует огромных денежных вливаний, выравнивающих программ в сельском хозяйстве, инфраструктуре. ЕС финансово к этому не готов. Однако политолог призвал не забывать, что последние лет 10 расширение Евросоюза носит не экономический характер, а политический.

«Надо присоединить Балканы? Значит, присоединяем вне зависимости от качества таких кандидатов», — заметил он.

При этом он подчеркнул, что ему трудно представить, как Украина может существовать без коррупции, если учесть, что предыдущие 30 лет это пагубное явление было там очень важным фактором.

«И едва ли Киев сможет легко соскочить с этой коррупционной иглы даже при очень больших усилиях. Едва ли получится что-то поменять», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine констатировал, что Украине нужны масштабные реформы, которые должны привести к преодолению коррупции. До тех пор он считает невозможным присоединение этой страны к ЕС и призывает не давать её жителям ложных обещаний. Кроме того, Юнкер обратил внимание, что Евросоюз уже приобрёл неудачный опыт, касающийся некоторых «так называемых новых членов» и вопросов верховенства закона, и призвал не повторять ошибок.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, вопрос о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС. Кроме того, он надеется, что в повестку дня вернутся Грузия и Босния и Герцеговина.

Между тем бывший председатель Европарламента Мартин Шульц полагает, что внешняя политика Польши и Венгрии ставит препятствия на пути присоединения Украины к Европейскому союзу. Также он призвал не забывать, что есть немало стран, которые долгие годы ждали присоединения к ЕС, но так и смогли получить желаемого.