Берлин, 5 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Украину в теперешнем её виде не следует принимать в ЕС. Стране нужны масштабные реформы и победа над коррупцией, заявил бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому еженедельнику Augsburger Allgemeine.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Отвечая на вопрос, правы ли те, кто призывают к скорейшим переговорам о вступлении Украины в ЕС, Юнкер призвал не давать ложных обещаний жителям страны. Он заявил, что возмущён заявлениями некоторых европейцев, обещающих украинцам, что страну могут принять в ЕС в недалёком будущем.

Бывший глава ЕК заявил, что если сейчас принять Украину в Евросоюз, хорошо не будет ни Киеву, ни Брюсселю.

«Любой, кто имел какое-либо отношение к Украине, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не имеет права присоединиться [к ЕС] и нуждается в масштабных внутренних реформах», — сказал Юнкер.

Он добавил, что у Евросоюза уже есть в этом отношении неудачный опыт, касающийся некоторых «так называемых новых членов» и вопросов верховенства закона. Европейский чиновник призвал не повторять ошибок.

Британская ежедневная газета The Guardian 4 октября сообщила, что председатель Евросовета Шарль Мишель, называя 2030 год крайним сроком вступления Украины в ЕС, не был точным и назвал ни на чём не основанный срок.

Реагируя на заявление европейского чиновника, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что, очевидно, в Брюсселе всё ещё верят в возможность существования украинского государства в течение ближайших лет.