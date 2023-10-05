Симферополь, 5 октября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сделать полуостров безлюдным. Она заявила об этом 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

В беседе с «РИА Новости» Гридчина назвала провалившуюся попытку высадки украинской десантной группы в Крыму ещё одной невнятной потугой киевских властей и украинского ГУР отвлечь внимание от провала контрнаступления ВСУ.

«Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз. Враг не сможет запугать крымчан и пошатнуть внутриполитическую обстановку», — сказала она.

Глава общины подчеркнула, что никакие попытки Киева расшатать обстановку на фронте и в тылу России не будут иметь никакого успеха.

«Россия — сильная страна, наш народ славится своим единством и верностью отчизне. Мы полностью поддерживаем военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации. Мы верим в нашу победу. Таким попыткам дестабилизировать ситуацию в Крыму нас не сломить», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября ГУР Украины опубликовало видеозапись попытки высадки украинских диверсантов в Крыму. На этих кадрах военные ВСУ заявили, что провели свою акцию под лозунгом украинских националистов: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным». Впервые лозунг прозвучал в 1990-х годах, когда в Крым прибыл «поезд дружбы» с националистами.

Минобороны России 4 октября заявило о пресечении авиацией ВКС России попытки высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму. Украинские диверсанты двигались в сторону полуострова на быстроходном катере и трёх гидроциклах.

Позднее в этот же день ФСБ России опубликовала кадры допроса одного из пойманных диверсантов. Он заявил, что главной целью акции была съёмка фейкового видео о якобы успешной операции ВСУ на полуострове, и рассказал, что украинские диверсанты выдвинулись из Одесской области.