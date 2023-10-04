Москва, 4 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Самолёты Воздушно-космических сил России пресекли попытку высадки десанта украинских войск около мыса Тарханкут на полуострове Крым. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что украинская армия предприняла попытку провести теракт в ночь на 4 октября.

«В северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие двигались в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море три катера Willard с десантом ВСУ общей численностью до 36 человек. Военные ВСУ передвигались в тёмное время суток, их уничтожила морская авиация.

Российский истребитель Су-30 уничтожил 30 августа в акватории Чёрного моря у острова Змеиный военный катер ВСУ с десантом. А ночью 2 сентября украинские военные попытались в третий раз атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. Российские военные уничтожили украинский дрон.