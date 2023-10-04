Симферополь, 4 октября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Попытавшиеся десантироваться в Крыму украинские диверсанты провели свою акцию под лозунг украинских националистов: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным». На кадрах Главного управления разведки минобороны Украины, появившихся в Сети 4 октября, один из них произносит эту фразу, фактически угрожая истребить крымчан.

Сергей Мальгавко/ТАСС

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Впервые лозунг прозвучал в 1990-х годах, когда в Крым прибыл «Поезд дружбы» с националистами. Тогда один из них произнёс эти слова, говоря, что процесс сепарации полуострова может стать для его жителей опасным и болезненным.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 октября Минобороны России сообщило, что самолёты ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта возле мыса Тарханкут на полуострове Крым. Украинские военные двигались в его сторону на быстроходном катере и трёх гидроциклах. Позднее ФСБ России показала кадры допроса одного из пойманных диверсантов, который признался, что главной целью акции была съёмка фейкового видео о якобы успешной операции ВСУ на полуострове. По его словам, диверсанты выдвинулись из Одесской области.

Киев неоднократно заявлял о желании «вернуть» российский полуостров, проводил террористические атаки и угрожал вторжением, но российские власти в ответ подчёркивали, что Крым стал частью России на законных основаниях, надёжно защищён и в случае нападения, ВСУ получат отпор.