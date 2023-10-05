Москва, 5 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Италия пока не готова снять Украину с довольствия, но в то же время даёт ей понять, что объёмы помощи пора сокращать. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 октября заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в плане помощи Украине его страна сделала всё, что могла, и дополнительных возможностей у неё нет.

По мнению Трухачёва, из этих слов пока рано делать вывод, что Рим вот-вот откажется и дальше поддерживать киевский режим, поскольку за продолжение помощи пока выступают и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«А вот третий участник правящей коалиции — это министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини — действительно против поставок вооружений Украине. Поэтому слова Крозетто — это проявление компромисса между Мелони и Сальвини. То есть, с одной стороны, делаем много, но, с другой стороны, ресурсы не безграничны, и помощь надо сократить», — сказал Трухачёв.

Иными словами, министр обороны Италии намекает, что объёмы помощи киевскому режиму уменьшатся, но не прекратятся.

В связи с этим он напомнил, что Италия не была в первых рядах тех, кто стремился помогать Украине, и больше заботилась о том, чтобы сохранить своё влияние в ЕС и НАТО.

«Всё-таки речь идёт о большой 60-миллионной стране, которая не могла себе позволить остаться в стороне. Равно как и пойти против США, Германии и Франции. Но вот в отношении России правительство Италии напоминает лебедя, рака и щуку. «Братья Италии» и госпожа Мелони — это жёстко антироссийские евроскептики, «Лига Севера» Сальвини — пророссийская, по меркам Италии, партия, а «Вперёд Италия» занимает промежуточную позицию», — объяснил Трухачёв.

Отчасти с этой точкой зрения согласна и Елена Маслова, италовед, ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО. По её мнению, ошибочно полагать, что Рим собирается прекратить помогать Украине.

«Италия с самого начала демонстрировала свою солидарность со остальными странами ЕС и сразу же предоставила помощь киевскому режиму, хотя больше половины граждан Италии выступают против поставок оружия Украине. Несмотря на это, правительство продолжает курс на поставку вооружений. И о сломе этого тренда пока речи не идёт», — констатировала Маслова.

Кроме того, она напомнила, что Рим давал Киеву старое оружие, которое теперь надо чем-то заменять. Таким образом, за счёт поставок Украине Италия перевооружается сама. Причём даже экономические проблемы этого европейского государства не заставят его власти забыть необходимости поддерживать Украину.

«Италия — не самая благополучная страна. А её экономика традиционно пребывает в кризисе. Плюс на Сицилии закрыли нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», что также привело к росту цен на бензин, а это закономерно отражается на цене продовольствия. Но власти Италии руководствуются идеологическими соображениями, а не экономическими. Иными словами, даже если поддержка Украины оборачивается экономическими издержками, в Риме считают, что отказываться от неё всё равно нельзя», — пояснила Маслова.

Плюс не стоит забывать, что Италия сильно зависит от Европейского союза. Как заметила Маслова, Рим получает большие средства для постковидного восстановления экономики. Прежде таких сумм от ЕС Италия никогда не получала. Поэтому она действует с постоянной оглядкой на Европейский союз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Крозетто, когда речь идёт о поставках на Украину, следует учитывать не только политический, но и технический аспект, который заключается в том, что Киеву надо помогать, не ставя под угрозу оборону самой Италии. Кроме того, министр напомнил, что Украина постоянно просит помощи у Запада, и Рим много раз откликался, в частности отправляя системы ПВО. Однако безграничных ресурсов у Италии нет.

В конце июля 2023 года руководители США и Италии пообещали, что будут и дальше выделять Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку, пока в этом есть необходимость.

Однако перед этим, весной 2023 года, Мелони констатировала, что её страна не сможет предоставить Украине истребители F-16.

В то же время в самой Италии усиливается враждебное отношение к НАТО из-за конфликта на Украине. Как оказалось, большая часть жителей Италии считает, что США придерживаются слишком агрессивного и стереотипного подхода к Украине.