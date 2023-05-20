Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Италия не имеет на вооружении истребители F-16, поэтому не сможет поставить их Украине. Об этом 20 мая заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции в Хиросиме в рамках проходящего там саммита G7.

«Но говорится о возможной подготовке украинских пилотов. Это решение мы ещё не приняли, ведём обсуждение с союзниками», — сказала она.

Ранее Мелони провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил, что в Белом доме готовы определиться с поставками F-16 Киеву в ближайшие месяцы. Вашингтон будет решать, когда нужно отправить самолёты, сколько, и какая страна это будет делать.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что в Киеве рассчитывают получить F-16 осенью 2023 года.

Италия получила от США 34 истребителя F-16 в 2001 году по программе «Мирный Цезарь». В 2012 году Рим вернул все самолёты в связи с тем, что в составе итальянских ВВС заменили все американские истребители на европейские Eurofighter Typhoon.