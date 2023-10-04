Рим, 4 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Возможностей продолжать помогать Украине у Италии не осталось, заявил 4 октября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в эфире канала Sky TG24.

GLOBAL LOOK PRESS Гуидо Крозетто

Комментируя неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве, Крозетто сослался на слова главы итальянского МИД Антонио Таяни, который заявил коллегам о политическом выборе.

«Когда мы говорим о поставках на Украину, есть два аспекта — политический и техническая часть, чтобы посмотреть, что мы можем дать, не ставя под угрозу необходимость всегда сохранять итальянскую оборону», — пояснил Крозетто.

По его словам, Киев постоянно обращается к Западу за помощью, и следует взвесить, что страна может дать из того, что просит Украина. Итальянский министр заявил, что Рим много помогал Киеву, в том числе поставками систем ПВО.

«Проблема в том, что у нас нет безграничных ресурсов. С этой точки зрения Италия сделала почти всё, что могла, возможностей больше не осталось», — сказал Крозетто.

На Варшавском форуме по безопасности глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 4 октября заявил, что при нынешнем объёме производства вооружений страны альянса уже не могут помогать Украине. Он призвал союзников нарастить производство.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 4 октября назвала провальной встречу министров иностранных дел стран Евросоюза под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которая прошла два дня назад в Киеве.

Брюссель рассчитывал, что страны согласуют пакет военной помощи Киеву, но европейцы не смогли договориться, а представители двух стран — Венгрии и Польши — вовсе не приехали. Речь шла о выделении Киеву помощи в размере пяти миллиардов евро в 2024 году.