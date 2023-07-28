Вашингтон, 28 июля, 2023, 07:00 — ИА Регнум. США и Италия собираются и дальше выделять Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку, пока существует необходимость в этом, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Кроме того, участники беседы подтвердили необходимость устранения глобальных последствий украинского конфликта, включая проблемы в энергетической и продовольственной сфере наиболее уязвимых стран. Байден и Мелони также подтвердили важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море.

Они осудили выход России из зерновой сделки. Стороны переговоров утверждают, что это соглашение якобы внесло существенный вклад в снижение мировых цен на продовольственные товары.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Джорджа Мелони заявила, что Италия не может поставить Киеву истребители F-16, поскольку не имеет на вооружении таких боевых машин. Британское издание The Spectator 22 мая написало, что жители Италии становятся всё более враждебными по отношению к НАТО из-за украинского конфликта.