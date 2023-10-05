Москва, 5 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В 2024 году в зависимости от ситуации Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской атомной электростанции. Об этом 5 октября заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Думаю, по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, ЗАЭС расположена в запорожском Энергодаре, безопасность станции обеспечивают российские силовики. Несмотря на это, станция многократно обстреливалась ВСУ.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси 19 сентября заявил, что в этом вопросе наблюдаются улучшения, нет угроз безопасности и обстрелов, но ситуация, по его словам, всё ещё остаётся хрупкой.

Позднее он сообщил, что на ЗАЭС закончили бурить скважины для подземных вод, которые обеспечат охлаждение всех реакторов станции и бассейнов отработанного топлива. Перед этим Гросси говорил, что имевшейся воды хватит на несколько месяцев охлаждения, но риск вообще остаться без неё при этом отсутствует.