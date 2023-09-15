Вена, 15 сентября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Запаса воды на Запорожской АЭС достаточно для охлаждения в течение нескольких месяцев в нынешних условиях. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«После истощения Каховского водохранилища были приняты меры для стабилизации водных ресурсов участка, которых в настоящее время достаточно для нескольких месяцев охлаждения в текущих условиях», — говорится в сообщении.

Также он отметил, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта.

Кроме того, Гросси добавил, эксперты МАГАТЭ не обнаружили на ЗАЭС новые мины или взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шестой энергоблок ЗАЭС перевели в режим горячего останова. Этот режим используют, чтобы обеспечить теплом расположенный рядом город Энергодар.

В режиме горячего останова образующаяся в ходе работ на ЗАЭС горячая вода идёт на обогрев домов за счёт внешней электроэнергии. Хотя сам реактор при этом не работает, температура в нём составляет примерно 280°С.

Главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заявил, что установленные на шести блоках ЗАЭС водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 являются надёжными. Он отметил, что в реакторах достаточно степеней защиты.