Гросси: запаса воды на ЗАЭС для охлаждения достаточно на несколько месяцев
Вена, 15 сентября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Запаса воды на Запорожской АЭС достаточно для охлаждения в течение нескольких месяцев в нынешних условиях. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном 15 сентября.
«После истощения Каховского водохранилища были приняты меры для стабилизации водных ресурсов участка, которых в настоящее время достаточно для нескольких месяцев охлаждения в текущих условиях», — говорится в сообщении.
Также он отметил, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта.
Кроме того, Гросси добавил, эксперты МАГАТЭ не обнаружили на ЗАЭС новые мины или взрывчатые вещества.
Как сообщало ИА Регнум, ранее шестой энергоблок ЗАЭС перевели в режим горячего останова. Этот режим используют, чтобы обеспечить теплом расположенный рядом город Энергодар.
В режиме горячего останова образующаяся в ходе работ на ЗАЭС горячая вода идёт на обогрев домов за счёт внешней электроэнергии. Хотя сам реактор при этом не работает, температура в нём составляет примерно 280°С.
Главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заявил, что установленные на шести блоках ЗАЭС водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 являются надёжными. Он отметил, что в реакторах достаточно степеней защиты.