Энергодар, Запорожская область, 19 сентября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. В ситуации с безопасностью Запорожской атомной электростанции наблюдается некоторое улучшение, заявил 19 сентября РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Мы никогда не можем быть уверенными. Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определённое улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой», — сказал Гросси.

Он отметил, что на данный момент нет каких-либо угроз безопасности ЗАЭС и обстрелов территории электростанции.

Также в беседе с РИА Новости Рафаэль Гросси сообщил о планах встретиться на этой неделе с делегациями России и Украины для разрешения ситуации вокруг ЗАЭС. Он добавил, что встреча пройдёт в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее инспекторы МАГАТЭ впервые осмотрели крыши третьего и четвёртого энергоблоков ЗАЭС и убедились в отсутствии там каких-либо признаков минирования. Ранее о якобы наличии взрывчатки на крышах энергоблоков безосновательно заявлял Владимир Зеленский.