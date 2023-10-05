Вашингтон, 5 октября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Украинские власти без помощи Соединённых Штатов не смогут в 2024 году предпринять крупное наступление, а ВСУ станет сложнее сопротивляться российской армии. Такое мнение 5 октября высказал колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам автора, возможность того, что Вашингтон не сможет продолжать оказывать помощь украинской стороне, «вполне правдоподобна» на фоне того, что Конгресс США сумел избежать приостановки работы правительства страны, «только отказавшись на данный момент от усилий по пополнению быстро сокращающейся помощи Киеву».

В этом случае баланс в зоне боевых действий существенно изменится, и положение Украины станет ухудшаться из-за зависимости Киева от американских боеприпасов и оружия, пояснил Брэндс.

«При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется действовать на пределе своих возможностей, просто чтобы удержать то, что у неё есть. Обороняться тоже станет сложнее», — написал колумнист.

В этом случае другие западные страны попытаются компенсировать Киеву сокращение помощи Вашингтона, однако если они могут дать Украине больше денег, то необходимых для ВСУ запасов вооружения у них нет.

«В лучшем случае уход США оставит Украину в жестоком тупике… В худшем — это вызовет постепенную эрозию, которая вынудит Киев искать мира на невыгодных условиях», — добавил Брэндс.

Как сообщало, президент США Джо Байден 1 октября подписал закон, ранее одобренный Конгрессом, который позволяет продолжать финансирование работы федерального правительства— до 17 ноября. В этом документе не предусмотрено новое финансирование Украины.

Палата представителей Конгресса США 3 октября отправила в отставку своего спикера Маккарти. Этот случай стал первым в истории страны отстранением спикера Конгресса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября назвал отсутствие помощи Украине в бюджете США временным решением. Он добавил, что американская сторона продолжает сохранять вовлечённость в украинский конфликт.