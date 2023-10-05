Варшава, 5 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Западные страны предвидят потерю контроля над Украиной и потому постараются превратить её территорию в выжженную землю. Такое мнение 4 октября высказал обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА Регнум

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — написал он.

Автор статьи отметил, что под риторику об угрозе со стороны России и голоде западные государства намерены получить от территории Украины максимум прибыли, из-за чего варварски используют её ресурсы и обрекают страну на опустынивание. Ренкас напомнил, что немецко-фашистские захватчики во время Второй мировой войны вывозили с территории Украины эшелоны чернозема.

Он пояснил, что «зерновой шантаж» Киева и стран — участниц зерновой сделки, а также конфликт Польши с Украиной по поводу запрета на ввоз украинского зерна в конечном итоге способствуют увеличению прибыли заинтересованных в продолжении конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что Киев может лишиться союзников из-за неблагодарности и выпадов своего лидера Владимира Зеленского. Он назвали опрометчивым шагом и «самой вопиющей ошибкой» Зеленского торговый спор Украины с Польшей, Венгрией и Словакией по поводу запрета этими странами ввоза украинского зерна.

Киевские власти 18 сентября подали во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Ранее в этот же день замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о подготовке Киевом ответных мер против экспорта Польшей фруктов и овощей и важности для Украины показать неправомерность действий Словакии, Венгрии и Польши в отношении украинской сельхозпродукции.