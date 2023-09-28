Лондон, 28 сентября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Украина может лишиться союзников из-за неблагодарности и выпадов лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — написал он.

Он обратил внимание на то, что «опрометчивый» торговый спор Киева с Польшей, Венгрией и Словакией стал «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский отметил, что на Генассамблее ООН Зеленского понесло, он перестарался с обвинениями в адрес Польши из-за ситуации с зерном.

На Генассамблее ООН украинский президент высказал мнение, что ряд европейских союзников Украины играют в солидарность в политическом театре, одновременно «устраивая драму из-за зерна». Они, по мнению главы киевского режима, содействуют в подготовке сцены для московского актёра.

По словам Тшасковского, глава киевского режима не должен был говорить таких слов.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Польша при этом продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Также поступили власти Словакии и Венгрии.

18 сентября из-за запрета на ввоз украинского зерна Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

По данным статистических служб Словакии, Венгрии и Польши, эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Самые значительные потери Украина может понести из-за запрета Польши ввозить из этой страны пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха.