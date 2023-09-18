Киев, 18 сентября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка газете Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны», — сказал Качка, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против экспорта Польши фруктов и овощей.

Запреты, введенные тремя странами Центральной Европы, призваны защитить местных фермеров от резкого увеличения экспорта украинского зерна. По данным издания, правящая партия Польши особенно заинтересована в том, чтобы остановить этот поток, на фоне предстоящих 15 октября выборов.

Качка назвал открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии системной проблемой. По его словам, в течение многих лет именно Европейская комиссия выступала торговым переговорщиком и институтом торговой политики для всего Евросоюза.

Словакия продлила запрет на четыре вида украинского зерна, Польша ввела дополнительные запреты на муку и корма, а Венгрия запретила экспорт 25 продуктов.

Как сообщало 15 сентября ИА Регнум, Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. В свою очередь, Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в ЕС, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в Евросоюзе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 8 сентября, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Позже 12 сентября Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Он отметил, что если Еврокомиссия не продлит запрет, то власти Польши сделают это сами.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Европейская комиссия ввела ещё 2 мая 2023 года. Ранее эти страны самостоятельно запретили ввоз украинской аграрной продукции.

После этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ЕС международным арбитражным судом, если Евросоюз продлит запрет на ввоз украинского зерна. Он обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с корреспондентом ИА Регнум 8 сентября отметил, что Польша, делая ультимативные заявления, входит в серьёзную конфронтацию как с Еврокомиссией, которая может применить к Варшаве штрафные санкции, так и с Украиной.