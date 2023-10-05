Москва, 5 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Об этом 5 октября сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Парламентарий пояснил, что подготовленный документ не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве, а синхронизирует их в части единого подхода к выборам всех уровней власти. По его словам, положения законопроекта повторяют уже ранее внесённые изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

«Это точечная донастройка системы, которая была необходима», ― подчеркнул глава комитета Госдумы.

Поправки подразумевают уточнение положений о фото — и видеосъёмке на избирательных участках. Крашенинников отметил, что такое право предоставляется только лицам, которые могут это сделать в соответствии с законом, и если это не нарушает тайну голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также в законопроекте прописано обязательное сохранение конфиденциальности персональных данных из списка избирателей и других документов.

Кроме того, документ также закрепляет за зарегистрированным кандидатом обязанность в случае появления у него судимости предоставить в избирательную комиссию сведения об этом в письменной форме. Также прописано, что аккредитацию на заседания избирательных комиссий могут получить только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

Документ № 451 801-8 опубликован в думской базе. Законопроект в нижнюю палату парламента внесли председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также группа депутатов и сенаторов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в марте 2024 года. На них в том числе предусмотрели дистанционное электронное голосование.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила 11 сентября, что ЦИК уже ведёт подготовку к выборам президента России. Она отметила, что выборы главы государства должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое.

12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату президентских выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.