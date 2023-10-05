Владимир, 5 октября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности задержала во Владимирской области россиянина, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники, сообщили в ФСБ.

Кадр из видео

«Мужчина должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, житель Гусь-Хрустального пытался связывался по телефону и через интернет с иностранцами, включая представителей украинских спецслужб, чтобы получить вознаграждение за свою деятельность против России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержало 5 октября жителя Сахалинской области по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В отношении 57-летнего жителя Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело. По данным ФСБ, мужчина негативно относился к политике России и не поддерживал проведение спецоперации на Украине. Он намеренно пошёл на контакт с представителем украинских спецслужб для помощи украинской стороне.

В Севастополе 28 сентября задержали мужчину по подозрению в государственной измене. Он установил связь с разведкой Украины, которая его завербовала. По заданию куратора мужчина устроился на работу на предприятие, строящее фортификационные сооружения в Крыму, и передавал полученные сведения украинским спецслужбам.