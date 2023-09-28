Севастополь, 28 сентября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В Севастополе задержали мужчину по подозрению в государственной измене, уклоняясь от мобилизации, он уехал в одно из государств СНГ и установил связь с разведкой Украины. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

Кадр из видео

«ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК «Государственная измена», задержан в Севастополе гражданин России», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, в 2022 году подозреваемый уклонился от призыва по частичной мобилизации, уехал на территорию одной из стран СНГ.

В материалах дела указано, что после этого фигурант обратился к представителю Главного управления разведки минобороны Украины и был завербован. Выполняя задание куратора, подозреваемый устроился на работу на предприятие, строящее фортификационные сооружения в Крыму, пояснили в ФСБ.

Отмечается, что собранную информацию он передал в военную разведку Украины, подозреваемый находится в следственном изоляторе.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Крыму задержали жителя Краснодара по подозрению в госизмене. В отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника.

В пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю 20 сентября сообщили, что житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих. Весь процесс мужчина снял на видео, которое направил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не успел. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Его обвинили в покушении на государственную измену и теракт.