Южно-Сахалинск, 5 октября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В Сахалинской области задержан россиянин, которого обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в отношении 57-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

По информации ФСБ, южносахалинец негативно относится к политике России и не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Он намеренно пошёл на контакт с представителем украинских спецслужб для того, чтобы помогать украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Задержанного заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе 28 сентября задержали мужчину по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, уклоняясь от мобилизации, он уехал в одно из государств СНГ и установил связь с разведкой Украины, которая его завербовала. Выполняя задание куратора, подозреваемый устроился на работу на предприятие, строящее фортификационные сооружения в Крыму, и передавал собранную информацию военной разведке Украины.

29 сентября в Керчи ФСБ задержала местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Мужчина посредством интернет-мессенджера установил контакт с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, по его заданию осуществлял фото — и видеосъёмку перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО, передавал данную информацию через закрытые каналы связи.