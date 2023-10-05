Москва, 5 октября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи превысил 99 рублей. Об этом 5 октября свидетельствуют данные торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

Курс доллара вырос на 28,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 99,87 рубля. Курс евро вырос на 68 копеек и составил 105,44 рубля.

По состоянию на 07:13 мск евро вырос до 105,01 рубля, прирост составил 24,7 копейки. Доллар вырос на 12 копеек и составил 99,7 рубля. В это же время юань торговался на уровне 13,629 рубля, на уровне предыдущего закрытия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 октября в начале торгов на Московской бирже курс доллара США в первый раз с 14 августа превысил отметку в 100 рублей.

Эксперты фонда «Росконгресс» в докладе «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?» допустили, что курс доллара к рублю во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 рублей. Специалисты пояснили, что на это будут влиять сохранение в России текущей денежно-кредитной политики, а также отсутствие изменений в валютном контроле и рост мировых цен на нефть.