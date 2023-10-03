Москва, 3 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В начале торгов на Московской бирже 3 октября курс доллара США в первый раз с 14 августа превысил отметку в 100 рублей. Это следует 3 октября из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА Регнум

По состоянию на 07:02 мск доллар подорожал на 0,49% — до 100,23 рубля, однако к 07:15 этот рост замедлился — и за доллар стали давать 99,95 рубля (+0,19%).

Курс евро в этот же период снизился до 104,605 рубля (-0,33%), а курс юаня вырос до 13,633 рубля (+0,24%).

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября курс доллара в первый раз с 8 сентября вырос до 98,02 рубля (+1,27%). Тогда же курс евро увеличился до 103,98 рубля (+1,73%).

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников 25 сентября отметил, что высокую волатильность рубля и инфляцию нельзя решать только за счёт ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля. По его мнению, необходимо изучать модель Китая, когда рынок китайской валюты подразделяется на внутренний и внешний, а также реализовать её отечественный аналог при сохранении единства курса рубля.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил 12 сентября, что курс рубля к доллару неоправданно занижен. Он уточнил, что на ослабление рубля повлияло увеличение доли импорта и отток капитала из России.