Вашингтон, 5 октября, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что в ближайшее время планирует выступить с программной речью о важности и необходимости продолжения финансовой поддержки Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнять свои обязательства», — сказал Байден в беседе с журналистами 4 октября.

Президент США добавил, что видит среди законодателей обеих палат межпартийное большинство, которое готово поддержать продолжение финансирование Украины.

Кроме того, он также выразил уверенность в том, что сможет найти средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется от поддержки инициативы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что согласно опросу, проведённому Чикагским советом по международным отношениям, почти половина граждан США считают затраты в размере 43 миллиардов долларов на поставку вооружений Украине и обучение украинских военнослужащим неоправданными. Дальнейшее оказание помощи Киеву на сегодня поддерживают 50% республиканцев против 80% в марте 2022 года. Также снизился уровень поддержки со стороны демократов — 83% до 77%.