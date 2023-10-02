Вашингтон, 2 октября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский променял интересы Украины на личную выгоду, а вооруженный конфликт стал для него «возможностью». Своё мнение высказал в статье для American Thinker старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.

President.gov.ua Интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ. 16 июня 2021 года

Политолог напомнил, что после избрания президентом Зеленский обещал мир, благополучие, конец коррупции и экономическое процветание.

«Гражданская война в Донбассе превратилась в европейскую войну, бушующую на территории Украины, разрушающую инфраструктуру страны, убивающую сотни тысяч её граждан и создающую миллионы беженцев. Коррупция в правительстве достигла небывало высокого уровня, а страна находится в состоянии материальной бедности», — признал Марковский.

Автор также уверен, что погоня за личной наживой подтолкнула Зеленского к войне с Россией. Но прежде чем повести свою страну в катастрофическую и в конечном счёте саморазрушительную войну, он должен был знать, что его страна — расходный материал в геополитической борьбе между США, НАТО и Россией.

«Он мог бы избежать военного конфликта, отказавшись от членства в НАТО. Но для Зеленского и его приспешников война и коррупция неразделимы», — написал эксперт, добавив, что Украина выживает за счёт международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать страну свободной и независимой, оказались лжецами и лицемерами.

Александр Марковский уверен, что Зеленский поставил страну на новые коррупционные рельсы, подменив национальные интересы собственными.

«В то время как Украина горит в смертях и разрушениях, конфликт привёл к неограниченному притоку средств, которые наполняют карманы Зеленского, политической и военной элиты», — заключил политолог.

Марковский также указал, что в истории практически нет такого примера, когда бы избранный президент растратил политический капитал, предал народ и променял «свои ослепительные амбиции на личное обогащение».

Как сообщало ИА Регнум, два союзника киевского режима по НАТО в лице Соединённых Штатов и Словакии могут оставить Украину без поддержки.

Основатель SpaceX и Tesla, американский миллиардер-предприниматель Илон Маск в своём Twitter выставил мем про «страдающего» Зеленского.

Промахи, ошибки и даже потеря актёрской славы Владимира Зеленского во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого соотечественники никогда не простят. Так считает обозреватель газеты Al-Watan Хадил Мохиуддин Али.