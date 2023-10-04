Вашингтон, 4 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Американцы недовольны многомиллионными тратами Соединённых Штатов Америки на военную помощь Украине и считают её неоправданной. Это показал опрос, проведённый Чикагским советом по международным отношениям.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

О том, что помощь в размере $43 млрд на поставки вооружений, снаряжения и обучение украинских солдат, оказанная Вашингтоном, не стоит выделенных на неё денег, заявили 45% участников опроса. Такого мнения придерживаются 61% сторонников Республиканской партии США и 29% ― Демократической партии.

Дальнейшее оказание помощи Киеву на сегодня поддерживают 50% республиканцев против 80% в марте 2022 года. Также снизился уровень поддержки Киева со стороны демократов ― с 83% в марте 2022 года до 77% в настоящее время.

При этом треть респондентов считают, что американские власти слишком много внимания уделяют конфликту на Украине.

Участие в опросе, который провели с 7 по 18 сентября, приняли свыше 3,2 тысячи граждан США. Погрешность составила два процентных пункта.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. При этом в США становится всё больше конгрессменов, критикующих расходы на Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 2 октября заявила, что Соединённые Штаты Америки располагают средствами на военную помощь Киеву, но не в долгосрочной перспективе. Вечером того же дня стало известно, что США заморозили долгосрочные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования.

В распоряжении министерства обороны США осталось $5,2 млрд, которые Пентагон может предоставить Украине в качестве военной помощи. Как сообщило издание The Wall Street Journal, этой суммы хватит примерно на шесть месяцев.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон, ранее одобренный Конгрессом, позволяющий продолжать финансирование работы правительства страны в течение 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрели новое финансирование Киева.

Член Сената Конгресса США республиканец Рэнд Пол заявил, что американские власти должны помогать собственным гражданам, а не финансировать коррумпированное руководство Украины. Он подчеркнул, что ежедневно миллионы американцев «страдают, пытаясь выжить», и направлять Киеву деньги, которые могли бы помочь этим людям, несправедливо.