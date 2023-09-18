Вашингтон, 19 сентября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Государственный долг Соединённых Штатов Америки впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов. Об этом свидетельствует обновлённая информация на официальном сайте Министерства финансов США.

Владимир Югасов ИА REGNUM Доллар

По данным ведомства, на текущий момент сумма государственного долга составляет 33,044 триллиона долларов.

В июне этого года госдолг США впервые превысил отметку в 32 триллиона долларов.

При этом, как передавало ИА Регнум, 3 июня президент страны Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга до 1 января 2025 года. По словам главы американского государства, сделка по решению проблемы, позволившая стране избежать репутационных и экономических последствий, была согласована обеими партиями.