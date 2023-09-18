Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов
Вашингтон, 19 сентября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Государственный долг Соединённых Штатов Америки впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов. Об этом свидетельствует обновлённая информация на официальном сайте Министерства финансов США.
По данным ведомства, на текущий момент сумма государственного долга составляет 33,044 триллиона долларов.
В июне этого года госдолг США впервые превысил отметку в 32 триллиона долларов.
При этом, как передавало ИА Регнум, 3 июня президент страны Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга до 1 января 2025 года. По словам главы американского государства, сделка по решению проблемы, позволившая стране избежать репутационных и экономических последствий, была согласована обеими партиями.