Варшава, 4 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Страны НАТО должны нарастить производство оружия, если планируют дальнейшие поставки Украине, заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет альянса, сообщило 4 октября Reuters.

Lukas Balandis via www. imago-ima/Global Look Press Роб Бауэр

На Варшавском форуме по безопасности он заявил, что военной промышленности стран НАТО необходимо наращивать производство оружия и боеприпасов, поскольку из-за поставок Украине «уже видно дно».

По словам военного, союзники США не торопятся с производством. Бюджеты стран НАТО выросли за несколько лет до начала боевых действий, но промышленность не увеличила производственные мощности.

«И это фактически усугубилось тем, что мы сейчас отдаём Украине системы вооружения, и это здорово, и боеприпасы, но не с полных складов», — заявил Бауэр.

Он отметил, что страны НАТО начали снабжать Украину с полупустых складов в Европе, «и поэтому теперь видно дно бочки».

«И нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более высокими темпами, и нам нужны большие объёмы», — сказал Бауэр.

Бауэр по завершении ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Норвегии 16 сентября заявил, что боеприпасы подорожали, так что более высокие расходы союзников на оборону не приводят автоматически к повышению безопасности.

Он призвал частные компании стран НАТО нарастить инвестиции в оборонную промышленность. Поставки оружия Киеву сейчас слишком большие для стран альянса при существующих темпах производства. При этом запросы Киева он назвал огромными.

Немецкая газета Bild опубликовала 3 октября материал о том, что украинские власти считают совершенно недостаточными объёмы и темпы поставок вооружений с Запада. В Киеве видят в этом причины неудачи в контрнаступлении, особенно на фоне наращивания Россией военной мощи. Украина пытается показать западным партнёрам, что может воевать.

По данным американской газеты The Washington Times, Киев может оказаться без помощи со стороны Запада. Американский миллиардер Илон Маск 4 октября заявил, что США не должны тратиться на Украину в ущерб своим интересам.

Обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфманн заявил об усталости Запада от Украины — как из-за провала контрнаступления, так и из-за ослабления благосклонности западных партнёров к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 2 октября по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС сообщил, что дипломаты не смогли согласовать выделение Украине финансовой помощи на будущий год. К тому же на встречу не приехали представители Венгрии и Польши.