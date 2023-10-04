Москва, 4 октября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлении за сутки составили до 415 военных, сообщили 4 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника на донецком направлении составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве заявили, что российские военные ликвидировали на этом направлении три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, за сутки на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 185 бойцов. На этом направлении подразделения российской группировки войск «Восток» отразили атаку украинской штурмовой группы в районе населенного пункта Приютное. Российские силы также ликвидировали гаубицу Д-20, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На запорожском направлении российские военные нанесли удары по скоплению живой силы и украинской техники в районе Малой Токмачки и Вербового. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 45 военных. Российские военные также уничтожили на запорожском направлении гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119 американского производства.

Помимо этого за минувшие сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли 20 военных. Российские военные ликвидировали на этом направлении артсистему М777 американского производства и склад с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» российских Вооружённых сил Вадим Астафьев заявил 4 октября, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике при безуспешной попытке атаки в районе Клещеевки и Андреевки под Артёмовском. Он добавил, что российская артиллерия нанесла удары по пункту управления и связи ВСУ в Часов Яре, а также пункту управления дронами и авиацией.

В Минобороны сообщили 3 октября, что украинская армия за сутки потеряла 540 военных на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.