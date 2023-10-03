Москва, 3 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 540 военных на четырёх направлениях — донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском, сообщили 3 октября в пресс-службе Минобороны.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными [на донецком направлении], а также семь автомобилей», — сообщили в ведомстве.

На этом направлении российские военные отразили три атаки ВСУ — в районе села Клещеевка и в районе Красногоровки в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинскую боевую машину РСЗО «Град» и САУ Caezar французского производства.

На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области в районе села Приютное. Также войска РФ нанесли поражение ВСУ в районах посёлка Урожайное и села Новомихайловка в ДНР.

«Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20», — сообщили в Минобороны.

На запорожском направлении российские военные нанесли удары по дислокациям ВСУ в районах сёл Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино в Запорожской области.

«[На запорожском направлении] уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» ВСУ, орудие Д-20 и буксируемую гаубицу М119 американского производства.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также орудие Д-30», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Telegram-канала «Военная хроника», российские военные в Запорожской области нанесли по дислокациям ВСУ сильный удар на участке Работино ― Вербовое.

ВСУ оставили часть позиций севернее села Новопрокоповки. Украинская армия понесла большие потери. Она прекратила активные передвижения в районе Вербового.