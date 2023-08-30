Премьер-министр Венгрии оценил шансы Украины победить Россию
Премьер-министр Венгрии Орбан: у Украины не получится победить Россию
Будапешт, 30 августа, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Украина не сможет одержать победу над Россией, поскольку это невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Глава правительства напомнил, что на Западе считается, что Украина побеждает. Он отметил, что за такой позицией скрывается не простое заблуждение, а откровенная ложь.
По словам Орбана, западные политики прекрасно понимают «логику, цифры, данные». Премьер-министр подчеркнул, что если опереться на расчёты, то получится, что у ВСУ «военные закончатся раньше, чем у России».
Глава правительства также оценил как «совершенно нереалистичную» идею отобрать Крым у России. Он добавил, что добиться этого не удастся.
Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки предупредил, что украинский конфликт способен вызвать конфронтацию в рамках всего мира. Он пояснил, что наблюдаемое противостояние свидетельствует о формировании нового мирового порядка.
Вместе с тем глава ведомства признал, что не может предвидеть дальнейшее развитие событий. 28 августа президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.