Будапешт, 30 августа, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Украина не сможет одержать победу над Россией, поскольку это невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Глава правительства напомнил, что на Западе считается, что Украина побеждает. Он отметил, что за такой позицией скрывается не простое заблуждение, а откровенная ложь.

По словам Орбана, западные политики прекрасно понимают «логику, цифры, данные». Премьер-министр подчеркнул, что если опереться на расчёты, то получится, что у ВСУ «военные закончатся раньше, чем у России».

Глава правительства также оценил как «совершенно нереалистичную» идею отобрать Крым у России. Он добавил, что добиться этого не удастся.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки предупредил, что украинский конфликт способен вызвать конфронтацию в рамках всего мира. Он пояснил, что наблюдаемое противостояние свидетельствует о формировании нового мирового порядка.

Вместе с тем глава ведомства признал, что не может предвидеть дальнейшее развитие событий. 28 августа президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.